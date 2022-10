Serie A 2022-2023: Lecce-Cremonese, le probabili formazioni

02-10-2022 09:07

È una sfida salvezza in piena regola quella in programma alle 15 al Via del Mare tra Lecce e Cremonese per l’8ª giornata di Serie A.

La sfida tra neopromosse vedrà di fronte la formazione di Baroni, reduce da due risultati utili e a quota sei punti dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato, prima della sosta in casa della Salernitana, e gli ospiti di Max Alvini, ancora senza vittorie, ultimi a quota due insieme alla Sampdoria e che prima della pausa ha perso malamente in casa contro la Lazio dopo aver dato filo da torcere a diverse grandi nelle prime giornate.

Nel Lecce recupera in extremis Ceesay che forma il tridente titolare con l’ex Strefezza e con Banda, dall’altra parte grigiorossi d’assalto con due punte e un trequartista: in difesa out Chiriches.

Lecce-Cremonese, le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: M. Baroni.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: M. Alvini.