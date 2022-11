Serie A 2022-2023, Monza-Verona: le probabili formazioni

06-11-2022 10:39

Dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, il tecnico del Monza Raffaele Palladino dovrebbe recuperare in difesa Armando Izzo. Là davanti, invece, spazio a Gianluca Caprari e Andrea Petagna. Nella sfida della 13a giornata all’U-Power Stadium (già Brianteo), sponda Verona, Salvatore Bocchetti (ancora zero punti conquistati dal suo subentro al posto di Gabriele Cioffi, deve fare i conti con una lista delle assenze lunghissima: squalificati Ceccherini, Dawidowicz e Hien, oltre agli indisponibili Coppola, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli e Verdi. DI seguito, dunque, le probabili formazioni.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All.: Palladino.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Tameze, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Veloso, Doig; Kallon, Lasagna; Henry. All.: Bocchetti.