Serie A 2022-2023, Napoli-Cremonese: le probabili formazioni

I partenopei vogliono vendicare l'eliminazione dalla Coppa Italia a opera degli uomini di Davide Ballardini

12-02-2023 09:58

Alle 20:45 al Maradona ci sarà aria di vendetta: il Napoli vuole lavare l’onta subita in Coppa Italia, quando proprio la Cremonese di Ballardini passò eliminando gli Spalletti boys. La distanza in classifica tra le due squadre è siderale: 56 punti contro 8, Teoricamente non dovrebbe esserci storia. Napoli al completo, anche Demme ha recuperato. Sull’altro fronte, da verificare le condizioni di Okereke, sarà comunque una Cremonese a due punte.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Dessers. All.: Ballardini.