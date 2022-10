Serie A 2022-2023: Napoli-Torino, le probabili formazioni

01-10-2022 09:31

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali torna la Serie A per lo sprint finale prima del Mondiale in Qatar.

Sette giornate in poco più di 40 giorni alle quali aggiungere gli impegni europei per sette squadre. Proprio in vista della terza giornata della fase a gironi di Champions League il Napoli capolista contro l’Atalanta scenderà in campo per l’ottava giornata già sabato alle 15, quando al Maradona arriverà il Torino.

La squadra di Spalletti, reduce dalla vittoria in casa del Milan, vuole mantenere la testa della graduatoria e prepararsi al meglio alla gara di martedì contro l’Ajax, nella quale gli azzurri potrebbero ipotecare il passaggio agli ottavi.

Ancora senza Osimhen, il tecnico toscano sembra deciso a sciogliere a favore di Simeone il ballottaggio in attacco con Raspadori, protagonista con l’Italia.

Il Torino vuole evitare la terza sconfitta consecutiva: Juric, privo di due titolari come Ricci e Vojvoda oltre che di Pellegrini. recupera Miranchuk, assente per infortunio dalla prima giornata

Napoli-Torino, le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: L. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: I. Juric.