Serie A 2022-2023, Roma-Lecce: le probabili formazioni

09-10-2022 10:58

Dopo la delusione della sconfitta interna contro il Betis, che ha complicato la corsa al passaggio del turno in Europa League, la Roma si rituffa sul campionato ospitando il Lecce.

Nel posticipo domenicale della 9ª giornata la squadra di Mourinho vuole dare continuità al successo in casa dell’Inter e tenere il passo delle migliori.

Nella Roma tridente titolare Dybala-Abraham-Zaniolo, ma in difesa è in dubbio Smalling: pronto Kumbulla. A destra c’è Zalewski per le assenze di Karsdorp e Celik. L’ex Baroni, che finora non ha mai sfigurato contro le grandi facendo tremare l’Inter e fermando il Napoli, ripresenta Ceesay al centro dell’attacco, Strefezza torna dal primo minuto.

Roma-Lecce, le probabili formazioni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: J. Mourinho.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: M. Baroni.