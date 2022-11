Serie A 2022-2023, Sampdoria-Fiorentina: le probabili formazioni

06-11-2022 10:56

Sampdoria e Fiorentina in campo oggi, sabato 6 novembre, a Marassi (con fischio d’inizio 15) per la gara della 13a giornata di Serie 2022-2023. Dejan Stankovic, reduce dal ko per 4-0 contro la sua amata Inter, vuole rimettere in moto la macchina dei punti azionata nelle gare contro Bologna e Cremonese. Il tecnico serbo dovrebbe puntare là davanti su Caputo, supportato da Sabiri, Gabbiadini e Djuricic. Vincenzo Italiano, invece, reduce dalle fatiche di Conference League, opziona Jovic al posto di Cabral. Ecco, ora, qui di seguito, le probabili formazione del match del “Luigi Ferraris”.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. All.: Stankovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé. All.: Italiano.