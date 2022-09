Serie A 2022-2023, Sampdoria-Milan: le probabili formazioni

10-09-2022 08:56

Il debutto dal 1’ di Divock Origi, Simon Kjaer e l’inserimento di Tommaso Pobega a centrocampo. Il Milan, questa sera (fischio d’inizio ore 20.45), si presenterà con queste tre novità al cospetto di una Sampdoria in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato tutt’altro che soddisfacente.

Dopo il pareggio all’esordio in Champions League contro il Salisburgo, la squadra di Stefano Pioli vuole riprendere la marcia in campionato: i rossoneri occupano la seconda posizione, insieme al Napoli, a due punti dall’Atalanta capolista. Solo nelle prossime ore Stefano Pioli scioglierà il ballottoggio tra Calabria-Dest. Il talento De Keteleare va invece verso la conferma dal primo minuto. Dubbi anche per Marco Giampaolo: a destra Leris e Gabbiadini si giocano una maglia da titolare e così come Viera e Villar. In difesa potrebbe esserci la coppia Murillo-Ferrari, entrambi comunque non al meglio.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Leris, Rincon, Viera, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Keteleare, Leao; Origi. All. Pioli