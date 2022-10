02-10-2022 14:26

Alle 15 Sassuolo e Salernitana in campo per l’ottava giornata di Serie A. Dionisi sceglie il trident con Laurientè, Pinamonti e Ceide. Dia e Piatek lì davanti invece per Nicola.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Ceide. All: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Lovato, Daniliuc, Bronn; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All: Nicola.