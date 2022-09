Serie A 2022-2023: Spezia-Bologna, le probabili formazioni

04-09-2022 09:58

Alle 15:00 è in programma Spezia-Bologna, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Gotti ha una classifica piuttosto buona (quattro punti in quattro gare) ma deve fare i conti con tante assenze (Verde, Maldini, Ekdal, Nguiamba, Ferrer e Amian). In attacco spazio a Nzola e Gyasi.

Il Bologna, invece, è alla ricerca della prima vittoria stagionale, avendo raccolto solo due punti nelle prime quattro uscite. Mihajlovic dovrebbe affidarsi, in attacco a Soriano nel ruolo di trequartista alle spalle di Arnautovic e Zirkee. Negli ultimi tre scontri diretti, ha sempre vinto il Bologna.

Spezia-Bologna, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S.Bastoni, Reca, Gyasi, Nzola. All.: Gotti.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Zirkzee. All.: Mihajlovic.