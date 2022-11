Serie A 2022/2023, Spezia-Udinese: le formazioni ufficiali

08-11-2022 18:04

L’Udinese di Sottil, a secco di vittorie in campionato, è alla ricerca di una prestazione che inverta la tendenza. I friulani lasciano in panchina Beto e Samardzic, al fianco di Deulofeu va Success. Gotti, ex udinese, lascia in panchina Maldini e da fiducia a Verde al fianco di Nzola.

Ecco le scelte dei due allenatori che scenderanno in campo alle 18.30:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ekdal, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Success, Deulofeu. All. Sottil.