Serie A 2022-2023, Torino-Udinese: le probabili formazioni

Granata senza il neo arrivato Ilic, fuori per una contusione; tra i friulani, Thauvin è subito a disposizione mentre è da verificare Pereyra

05-02-2023 08:20

Partita con vista sull’Europa quella delle 15 tra Torino e Udinese. Le due squadre non hanno grossi problemi di formazione, ma Juric non può utilizzare subito Ilic a causa di una contusione, probabile l’impiego di Miranchuk e Sanabria. In difesa assente Djidji. Tra i friulani, subito a disposizione il neo arrivato Thauvin, mentre sono da verificare le condizioni di Pereyra, assente contro il Verona. Assente, naturalmente, anche Deulofeu.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All.: Juric.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All.: Sottil.