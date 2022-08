Serie A 2022-2023: Udinese-Salernitana, le probabili formazioni

20-08-2022 08:43

Prima trasferta della stagione per la Salernitana che dopo il ko interno all’esordio in campionato contro la Roma torna a Udine, su un campo dove lo scorso maggio aveva conquistato un successo-chiave nella fenomenale rincorsa verso la salvezza.

Alle 18.30 alla Dacia Arena nel derby torinese delle panchine con Andrea Sottil l’ex Nicola non potrà ancora contare sull’ultimo innesto per l’attacco, il senegalese Dia, ma è pronto a far debuttare Maggiore.

Nell’Udinese esterni tutti nuovi rispetto al debutto a San Siro: Masina torna in panchina, Soppy è andato all’Atalanta, a destra spazio per Ebosele, a sinistra torna Udogie, già ceduto al Tottenham per la prossima stagione. In attacco possibile staffetta Beto-Success.

Udinese-Salernitana, le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: A. Sottil.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All.: D. Nicola.