Serie A 2022-203, Juventus-Monza: le probabili formazioni

Assenti Chiesa e Cuadrado tra i bianconeri, Pogba e Vlahovic sono recuperati per la panchina; Palladino punta di nuovo su Caprari

29-01-2023 08:49

Massimiliano Allegri ne recupera due – Pogba e Vlahovic – ma ne lascia a casa altrettanti, Chiesa e Cuadrado. Oggi alle 15, in casa, la Juventus deve fare punti contro il Monza che all’andata vinse a sorpresa per 1-0. Occasione per Gatti in difesa, si rivede De Sciglio titolare. Palladino punterà ancora una volta su Caprari, Petagna favorito su Mota Carvalho per una maglia da titolare.

Vediamo le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All.: Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.