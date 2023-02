Inzaghi si affida a Skriniar in difesa nonostante il mancato rinnovo del giocatore.

05-02-2023 19:50

Inter e Milan hanno fatto le loro scelte per un derby delicatissimo in chiave Europa: Inzaghi si affida a Dzeko, Pioli lascia Leao in panchina.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Gabbia, Kjaer, Kalulu; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Origi, Giroud. Allenatore: Pioli.