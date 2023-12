Serie A, anticipi e posticipi dalla 20° alla 27° giornata: Inter-Juve si gioca il 4 febbraio, Napoli-Juve il 3 marzo

Resi noti anticipi e posticipi della Serie A per le prime otto giornate del girone di ritorno, occhio a Coppa d'Africa e Supercoppa italiana

22-12-2023 17:09

Le prime nove gare del girone di ritorno della Serie A 2023-2024 hanno un calendario ufficiale. Tra date, orari, anticipi, posticipi e informazioni su dove vedere ogni gara di ogni turno, la Lega ha comunicato l’intera programmazione dalla 20° alla 27° giornata.

Un periodo cruciale per il campionato

La Lega Serie A ha reso nota con una comunicazione ufficiale la programmazione completa del campionato per le giornate che vanno dalla 20° alla 27°. Un periodo (dal 13 gennaio al 4 marzo) che comprende le prime otto giornate del girone di ritorno e che, soprattutto a gennaio, non può proprio essere considerato come gli altri, visto che vivrà nel pieno della Coppa d’Africa (e di quella d’Asia) e che vedrà Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli prendere parte alla prima edizione della Supercoppa italiana con il nuovo formato e posticipare tra metà e fine febbraio le proprie gare della 21° giornata.

Tutti i big match dalla 20° alla 27° giornata

Tante, in ogni caso, le date da cerchiare in rosso sul calendario del nuovo anno fin da ora, a partire dall’atteso derby d’Italia al vertice, Inter-Juventus, che andrà in scena domenica 4 febbraio alle 20.45. Alla ventesima, poi, c’è Milan-Roma, alle 20.45 di domenica 14 gennaio. Il weekend della 24° vede le milanesi sfidare Roma e Napoli. L’Inter va all’Olimpico sabato 10 febbraio, con calcio d’inizio alle 18, il Milan ospita il Napoli domenica 11 alle 20.45. Si chiude, alla 27° con altri due big match. Il Milan fa visita alla Lazio venerdì primo marzo alle 20.45, la Juve al Napoli, domenica 3, sempre alle 20.45.

Serie A, il calendario dalla 20° alla 27° giornata

Di seguito il calendario completo dalla 20° alla 27° giornata diffuso dalla Lega Serie A:

20° Giornata

13/01/2024 15.00 GENOA-TORINO Dazn

13/01/2024 18.00 HELLAS VERONA-EMPOLI Dazn

13/01/2024 20.45 MONZA-INTER Dazn/Sky

14/01/2024 12.30 LAZIO-LECCE Dazn/Sky

14/01/2024 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA Dazn

14/01/2024 15.00 NAPOLI-SALERNITANA* Dazn

14/01/2024 18.00 FIORENTINA-UDINESE Dazn

14/01/2024 20.45 MILAN-ROMA Dazn

15/01/2024 20.45 ATALANTA-FROSINONE Dazn/Sky

16/01/2024 20.45 JUVENTUS-SASSUOLO Dazn

21° Giornata

20/01/2024 18.00 ROMA-HELLAS VERONA Dazn

20/01/2024 20.45 UDINESE-MILAN Dazn/Sky

21/01/2024 12.30 FROSINONE-CAGLIARI Dazn/Sky

21/01/2024 15.00 EMPOLI-MONZA Dazn

21/01/2024 18.00 SALERNITANA-GENOA Dazn

21/01/2024 20.45 LECCE-JUVENTUS Dazn

14/02/2024 19.00 BOLOGNA-FIORENTINA** Dazn

22/02/2024 20.45 TORINO-LAZIO** Dazn/Sky

28/02/2024 18.00 SASSUOLO-NAPOLI** Dazn

28/02/2024 20.45 INTER-ATALANTA** Dazn

22° Giornata

26/01/2024 20.45 CAGLIARI-TORINO Dazn/Sky

27/01/2024 15.00 ATALANTA-UDINESE Dazn

27/01/2024 18.00 JUVENTUS-EMPOLI Dazn

27/01/2024 20.45 MILAN-BOLOGNA Dazn/Sky

28/01/2024 12.30 GENOA-LECCE Dazn/Sky

28/01/2024 15.00 HELLAS VERONA-FROSINONE Dazn

28/01/2024 15.00 MONZA-SASSUOLO Dazn

28/01/2024 18.00 LAZIO-NAPOLI Dazn

28/01/2024 20.45 FIORENTINA-INTER Dazn

29/01/2024 20.45 SALERNITANA-ROMA Dazn

23° Giornata

02/02/2024 20.45 LECCE-FIORENTINA Dazn

03/02/2024 15.00 EMPOLI-GENOA Dazn

03/02/2024 15.00 UDINESE-MONZA Dazn

03/02/2024 18.00 FROSINONE-MILAN Dazn

03/02/2024 20.45 BOLOGNA-SASSUOLO Dazn/Sky

04/02/2024 12.30 TORINO-SALERNITANA Dazn/Sky

04/02/2024 15.00 NAPOLI-HELLAS VERONA Dazn

04/02/2024 18.00 ATALANTA-LAZIO Dazn

04/02/2024 20.45 INTER-JUVENTUS Dazn

05/02/2024 20.45 ROMA-CAGLIARI Dazn/Sky

24° Giornata

09/02/2024 20.45 SALERNITANA-EMPOLI Dazn

10/02/2024 15.00 CAGLIARI-LAZIO Dazn

10/02/2024 18.00 ROMA-INTER Dazn

10/02/2024 20.45 SASSUOLO-TORINO Dazn/Sky

11/02/2024 12.30 FIORENTINA-FROSINONE Dazn/Sky

11/02/2024 15.00 BOLOGNA-LECCE Dazn

11/02/2024 15.00 MONZA-HELLAS VERONA Dazn

11/02/2024 18.00 GENOA-ATALANTA Dazn

11/02/2024 20.45 MILAN-NAPOLI Dazn

12/02/2024 20.45 JUVENTUS-UDINESE Dazn/Sky

25° Giornata

16/02/2024 19.00 TORINO-LECCE Dazn

16/02/2024 21.00 INTER-SALERNITANA Dazn/Sky

17/02/2024 15.00 NAPOLI-GENOA Dazn

17/02/2024 18.00 HELLAS VERONA-JUVENTUS Dazn

17/02/2024 20.45 ATALANTA-SASSUOLO Dazn/Sky

18/02/2024 12.30 LAZIO-BOLOGNA Dazn/Sky

18/02/2024 15.00 EMPOLI-FIORENTINA Dazn

18/02/2024 15.00 UDINESE-CAGLIARI Dazn

18/02/2024 18.00 FROSINONE-ROMA Dazn

18/02/2024 20.45 MONZA-MILAN Dazn

26° Giornata

23/02/2024 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA Dazn

24/02/2024 15.00 SASSUOLO-EMPOLI Dazn

24/02/2024 18.00 SALERNITANA-MONZA Dazn

24/02/2024 20.45 GENOA-UDINESE Dazn/Sky

25/02/2024 12.30 JUVENTUS-FROSINONE Dazn/Sky

25/02/2024 15.00 CAGLIARI-NAPOLI Dazn

25/02/2024 18.00 LECCE-INTER Dazn

25/02/2024 20.45 MILAN-ATALANTA Dazn

26/02/2024 18.30 ROMA-TORINO Dazn

26/02/2024 20.45 FIORENTINA-LAZIO Dazn/Sky

27° Giornata

01/03/2024 20.45 LAZIO-MILAN Dazn

02/03/2024 15.00 UDINESE-SALERNITANA Dazn

02/03/2024 18.00 MONZA-ROMA Dazn

02/03/2024 20.45 TORINO-FIORENTINA Dazn/Sky

03/03/2024 12.30 HELLAS VERONA-SASSUOLO Dazn/Sky

03/03/2024 15.00 EMPOLI-CAGLIARI Dazn

03/03/2024 15.00 FROSINONE-LECCE Dazn

03/03/2024 18.00 ATALANTA-BOLOGNA Dazn

03/03/2024 20.45 NAPOLI-JUVENTUS Dazn

04/03/2024 20.45 INTER-GENOA Dazn/Sky

* In caso di mancata qualificazione della Società US Salernitana ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, la gara Napoli-Salernitana verrà anticipata a sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15.00.

** Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società ACF Fiorentina, FC Internazionale, SS Lazio e SSC Napoli alla EA Sports FC Supercup 2023/2024.

