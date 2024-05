Le partite di oggi: Serie A, 38esima giornata. Dove vedere Cagliari-Fiorentina

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Ultima giornata di Serie A. Il campionato di massima serie volge al termine, anche se sarà ufficialmente concluso dopo il recupero tra Atalanta e Fiorentina in programma il 2 giugno, valido per la 29esima giornata. Il 38esimo turno si aprirà giovedì 23 maggio con la sfida tra Cagliari e Fiorentina, anticipata in virtù della salvezza dei sardi e dell’impegno in Conference dei gigliati.

Venerdì sarà il momento della Juventus che ospiterà il Monza e il Milan che chiuderà il campionato contro la Salernitana. Le gare decisive per la lotta salvezza andranno in scena domenica 26 maggio, tutte con fischio d’inizio alle 20:45: riflettori puntati su Frosinone-Udinese ed Empoli-Roma.

La situazione in classifica prima della 38esima giornata

In testa alla classifica della Serie A c’è l’Inter, campione d’Italia, con 93 punti, seguito dal Milan a quota 74. Terzo e quarto posto occupati da Bologna e Juventus, entrambe con 68 punti.

Classsifica: Inter 93, Milan 74, Bologna 68, Juventus 68, Atalanta 66*, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 54*, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Verona 37, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 19.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 38esima giornata e dove vederle

Cagliari-Fiorentina giovedì 23 maggio 20:45 DAZN Genoa-Bologna venerdì 24 maggio 20:45 DAZN Sky Juventus-Monza sabato 25 maggio 18:00 DAZN Milan-Salernitana sabato 25 maggio 20:45 DAZN Napoli-Lecce domenica 26 maggio 18:00 DAZN Atalanta-Torino domenica 26 maggio 18:00 DAZN Sky Lazio-Sassuolo domenica 26 maggio 20:45 DAZN Verona-Inter domenica 26 maggio 20:45 DAZN Empoli-Roma domenica 26 maggio 20:45 DAZN Frosinone-Udinese domenica 26 maggio 20:45 DAZN Sky

Le partite di oggi, giovedì 23 maggio

La prima sfida dell’ultima giornata è quella tra Cagliari e Fiorentina. Con la salvezza già conquistata dai sardi, la partita è stata anticipata per permettere ai viola di prepararsi al meglio per la finale di Conference, in programma mercoledì 29 maggio. Per i rossoblù sarà l’ultima sfida all’Unipol Domus, un’occasione speciale per salutare Ranieri, prossimo al ritiro. La Fiorentina, invece, disputerà la penultima gara di campionato, dovendo ancora recuperare il match contro l’Atalanta.

Le partite di domani, venerdì 24 maggio

Impegno contro il Genoa per il Bologna di Thiago Motta, prossimo a salutare i rossoblù. La squadra di Gilardino, protagonista di un’ottima stagione, cercherà di chiudere il campionato nel migliore dei modi.

Le partite di sabato 25 maggio

Ultimo appuntamento della stagione per la Juventus, che chiuderà il campionato guidata per la seconda volta da Montero, nella sfida contro il Monza di Palladino.

, che chiuderà il campionato guidata per la seconda volta da Montero, nella sfida contro il di Palladino. Il Milan saluterà i propri tifosi tra le mura amiche di San Siro nella sfida contro la Salernitana e vorrà farlo nel migliore dei modi. Gara ininfluente per i granata, già retrocessi.

Le partite di domenica 26 maggio

L'Atalanta di Gasperini, dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, torna al Gewiss Stadium per la sfida contro il Torino. La squadra di Juric spera di chiudere la stagione con un posto in zona Europa.

di Gasperini, dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, torna al Gewiss Stadium per la sfida contro il . La squadra di Juric spera di chiudere la stagione con un posto in zona Europa. Titoli di coda per il Napoli , che ha vissuto una stagione da dimenticare. Saluterà i propri tifosi al Maradona in occasione della sfida contro il Lecce , sperando di tornare alla vittoria che manca dallo scorso 7 aprile. Dall’altra parte, i salentini hanno già conquistato la salvezza aritmetica.

Partita decisiva per l'Empoli, ancora in piena corsa per la salvezza. Al Castellani arriverà la Roma di De Rossi, che ha già conquistato la certezza artimetica del sesto posto in classifica. I toscani, per garantirsi la permanenza in Serie A, dovranno obbligatoriamente vincere contro i giallorossi, superando così una tra Frosinone e Udinese.

, ancora in piena corsa per la salvezza. Al Castellani arriverà la di De Rossi, che ha già conquistato la certezza artimetica del sesto posto in classifica. I toscani, per garantirsi la permanenza in Serie A, dovranno obbligatoriamente vincere contro i giallorossi, superando così una tra Frosinone e Udinese. Scontro diretto per la salvezza tra Frosinone e Udinese. Insieme all’Empoli, è corsa a tre per un solo posto disponibile per mantenere la categoria. Occhio pero all’ipotesi spareggio: infatti, se l’Empoli dovesse pareggiare con la Roma e l’Udinese perdere contro i ciociari, allora toscani e friulani chiuderebbero entrambe a 34 punti, in totale parità negli scontri diretti per punti conqusitati, gol fatti e subiti. Solo in quel caso si disputerebbe uno spareggio con gara di andata e ritorno.

Scontro diretto per la salvezza tra Frosinone e Udinese. Insieme all'Empoli, è corsa a tre per un solo posto disponibile per mantenere la categoria. Occhio pero all'ipotesi spareggio: infatti, se l'Empoli dovesse pareggiare con la Roma e l'Udinese perdere contro i ciociari, allora toscani e friulani chiuderebbero entrambe a 34 punti, in totale parità negli scontri diretti per punti conqusitati, gol fatti e subiti. Solo in quel caso si disputerebbe uno spareggio con gara di andata e ritorno. La Lazio di Tudor affronterà il già retrocesso Sassuolo nell'ultima di campionato. I biancocelesti, hanno abbandonato ogni possibilità di un posto in Champions nella prossima stagione.

I biancocelesti, hanno abbandonato ogni possibilità di un posto in Champions nella prossima stagione. Un’altra gara con fischio d’inizio alle 20:45 è quella tra Verona e Inter. Gara ininfluente ai fini della classifica, con i gialloblù che hanno conquistato la salvezza nello scorso turno contro la Salernitana e i nerazzurri che hanno già conquistato il titolo.

