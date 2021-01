Serie A: 7 squalificati per un turno dal giudice sportivo

Sono sette i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo al termine della 17esima giornata di Serie A, tutti per un turno.

Si tratta di Pedro Obiang del Sassuolo espulso a Torino contro la Juventus che salterà il derby emiliano contro il Parma che a sua volta perde Hernani; Rafael Leao non sarà del match che i rossoneri giocheranno in Sardegna contro il Cagliari, mentre Giovanni Di Lorenzo, terzino partenopeo, salterà Napoli-Fiorentina. Jakub Jankto della Sampdoria salterà la gara dei suoi contro l’Udinese, mentre Arkadiusz Reca del Crotone salterà la sfida contro il Benevento. Infine Tomas Rincon, centrocampista del Torino non parteciperà alla delicata sfida salvezza contro lo Spezia nell’anticipo di sabato alle 18.00.

OMNISPORT | 12-01-2021 12:51