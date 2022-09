Serie A: A San Siro il Napoli si impone per 1-2

18-09-2022 23:41

E’ il Napoli ad aggiudicarsi la sfida scudetto di San Siro contro il Milan, e la squadra di Spalletti più cinica e spietata, sale in vetta della classifica in condivisione con l’Atalanta. A Milano è 1-2, con le reti di Politano su rigore procurato da Kvaratskhelia al 50′ (giocatore che si è reso pericoloso per tutta la partita) poi pari di Giroud sl 69′ e raddoppio di Simeone che chiude la partita al 78′. Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, Inter, Juventus, Roma e Milan hanno perso una partita di Serie A nello stesso giorno, quindi quanto successo oggi è una giornata da ricordare: ben 67 anni che le squadre più rinomate della Serie A hanno maturato zero punti nella stessa giornata, la prima nell’era dei tre punti.

MILAN-NAPOLI: IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (1′ st Dest), Kjaer (1′ st Kalulu), Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (21′ st Messias), De Ketelaere (37′ st Adli), Krunic (21′ st Diaz); Giroud. Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (45’+1 st Olivera); Anguissa, Lobotka; Politano (21′ st Zerbin), Zielinski (42′ st Elmas), Kvaratskhelia (42′ st Ndombele); Raspadori (21′ st Simeone). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mariani

Marcatori: 10′ st rig. Politano (N), 24′ st Giroud (M), 33′ st Simeone (N)

Ammoniti: Kjaer, Calabria, Krunic, Tomori (M), Rrahmani, Simeone, Zerbin (N)