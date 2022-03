Serie A, ag. Lautaro Martinez: "Sta bene all'Inter"

16-03-2022 21:40

L’agente dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato a SerieANews della possibilità dell’argentino di rimanere a Milano in futuro. La permanenza del Toro è stata recentemente messa in dubbio a causa del suo scarso stato di forma in zona gol.

Queste le sue parole riprese da TMW:

“Sul suo futuro, onestamente, c’è poco da dire. Il ragazzo ha un contratto con l’Inter ed è molto felice a Milano, è sereno con i colori nerazzurri. Adesso il suo unico obiettivo è fare bene e portare la formazione di Inzaghi a vincere un altro Scudetto. Sarebbe una vittoria che farebbe tutti molto felici”.

OMNISPORT