Serie A, al Torino non riesce il salto di qualità, lo Spezia vince 1-0

15-01-2023 17:21

Basta un rigore di Nzola allo Spezia: il Grande Torino è espugnato e sono due le vittorie di fila lontano dal Picco, dopo una serie esterna choccante.

I granata, che ripropongono, con l’eccezione di Vojvoda, la formazione titolare valsa il successo in Coppa Italia nella Milano rossonera, pagano la stanchezza e non riescono a rimettersi in carreggiata dopo essere andati in svantaggio: anzi sono i liguri a sfiorare il raddoppio con Gyasi, fermato nel secondo tempo dalla traversa; il guizzo di Djidji nel finale è tra le poche azioni pericolose di Juric, che contro Verona, Salernitana e Spezia raccoglie così la miseria di due punti.

Questo il tabellino della partita:

Torino-Spezia 0-1 (0-1)

Marcatore: 28′ Nzola rig. (S).

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (1′ st Rodriguez), Buongiorno; Singo (35′ st Seck), Lukic (1′ st Linetti), Ricci, Vojvoda; Miranchuk (21′ st Radonijc), Vlasic; Sanabria (21′ st Karamoh). A disp. Berisha, Gemello, Zima, Dembelé, Bayeye, Adopo, Gineitis, Garbett. All. Juric.

Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (32′ st Ferrer), Bourabia (32′ st Ekdal), Ampadu, Reca; Gyasi (45′ st Moutinho), Agudelo (36′ st Zurkowski), Nzola. A disp. Dido, Zovko, Gervasio, Sala, Verde, Kiwior, Hristov, Beck, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Maldini. All. Gotti.

Arbitro: Sig. Ghersini di Genova.

Ammoniti: Djidji (T) Caldara (S) Bourabia (S) Ricci (T) Karamoh (T) Nikolau (S).

Torino e Spezia completeranno le loro fatiche nel girone di andata rispettivamente contro Fiorentina e Roma.