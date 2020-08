Serie A, allarme Coronavirus: un positivo alla Roma, tre a Cagliari

Il portiere della Roma Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio è stato dato dalla stessa società giallorossa. Queste le parole del giocatore: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio ancora”.

L’estremo difensore dei capitolini è asintomatico ed è al momento in isolamento. Mirante, fa sapere il Corriere dello Sport, era tornato per la pausa estiva dai parenti a Castellammare di Stabia, poi con gli amici ha trascorso il periodo di ferie sulla Costiera Amalfitana. La prima squadra tornerà a Trigoria il 27 per il ritiro precampionato, e il club aspetta con ansia il rientro dei giocatori, che sono andati tutti in vacanza al mare in Italia o all’estero.

La Roma intanto continuerà a fare i tamponi ai calciatori rientrati dai prestiti che da oggi hanno ripreso ad allenarsi, ai Primavera e a tutti i ragazzi del settore giovanile: mercoledì due giovani della Primavera, tornati dalla Sardegna, erano risultati positivi al test, ed anche loro erano asintomatici. Tutte le attività della squadra di Alberto De Rossi sono state sospese fino al 24 agosto e tutti i componenti del gruppo verranno sottoposti a nuovi test.

Nel pomeriggio di mercoledì è arrivata anche la notizia della positività di tre giocatori del Cagliari, di cui non sono stati resi noti i nomi. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’allenamento odierno è stato annullato, e anche il ritiro di Aritzo, che doveva cominciare giovedì, è in forte dubbio.

OMNISPORT | 19-08-2020 15:50