Serie A, Andrea Costa: "MIlan-Inter al 100% di capienza? Si può fare"

Si sta parlando tantissimo in questi mesi della riapertura degli stadi. Dopo la deroga al 75% della capienza massima, ora si punta a poter aprire i nostri impianti al 100% della capienza, come accade ormai praticamente in tutta Europa. Intervenendo a Radio Sportiva, il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha palesato la possibilità di assistere al derby di Milano tra Inter e Milan, in programma il 7 novembre coi rossoneri che giocheranno “in casa”, con un San Siro completamente pieno.

Queste le sue parole:

“100%? Spero possa accadere già il prossimo mese. San Siro esaurito per il derby di Milano del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile”.

OMNISPORT | 11-10-2021 18:10