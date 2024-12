Serie A, anticipi e posticipi fino alla 23esima giornata: Juve-Milan di sabato, tutti i big match alle 18

Forse ti può interessare

Lega Serie A, chi è Ezio Simonelli: il nuovo presidente legato a Berlusconi e chiamato a dare una scossa al calcio italiano

Il commercialista 66enne è stato eletto come nuovo presidente della Lega di Serie A: non si tratta di un debutto vero è proprio visto che nel 2017 era stato scelto come “reggente” dopo l’addio di Beretta