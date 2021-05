Serie A, Atalanta-Benevento: le probabili formazioni

Al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini ospita il Benevento di Filippo Inzaghi. Gara che vale molto per tutte e due le squadre. Da una parte la matematica per la qualificazione alla prossima Champions League, dall’altra la speranza di una vittoria che terrebbe aggrappata la squadra al treno salvezza.

Nell’Atalanta: Gasperini pensa alla conferma dell’undici tipo. Torna Gollini in porta, dopo aver scontato la squalifica, in difesa ancora out Toloi dunque toccherà a Palomino: i dubbi, come sempre, arrivano sulla trequarti. Pessina e Malinovskyi sono favoriti per partire dall’inizio, ma scalpitano le seconde linee: Ilicic e Miranchuk.

Inzaghi vuole vincere e non perdere così l’opportunità di restare in Serie A anche il prossimo anno. In difesa dovrebbe partire dalla panchina Caldirola a favore di Tuia, a centrocampo fuori Schiattarella e dentro Viola (che era partito dalla panchina contro il Cagliari).

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Benevento (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Letizia; Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

OMNISPORT | 12-05-2021 10:15