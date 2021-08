Serie A, Atalanta-Bologna: le probabili formazioni

Dopo i tre punti conquistati non senza patemi contro il Torino, l’Atalanta è chiamata a dare qualche segnale in più contro il Bologna di Mihajlovic.

Per l’occasione Gasperini potrà contare sull’apporto di Toloi e Freuler, entrambi recuperati e pronti a partire titolari rispettivamente in difesa e a centrocampo. Qui, stante le assenze di De Roon (per squalifica) e Hateboer, il reparto sarà completato da Maehle, Gosens e Pasalic, mentre in attacco toccherà a Ilicic e Pessina supportare l’unica punta Muriel.

Come i nerazzurri, anche i felsinei dovranno fare a meno di alcuni tasselli chiave visto che sia Soriano che Schouten saranno squalificati. A prendere il loro posto dovrebbero essere Dominguez e Svanberg con quest’ultimo che affiancherà Orsolini e Sansone alle spalle di Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Kingsley, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Sansone; Arnautovic.

OMNISPORT | 28-08-2021 11:00