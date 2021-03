Serie A, Atalanta: le ambizioni di Robin Gosens

Stagione pazzesca fin qui quella di Robin Gosens, autore di quasi 20 gol in meno di 2 anni. Eè lui il vero e proprio uomo in più per Gian Piero Gasperini, che su di lui sta puntando moltissimo soprattutto in chiave Champions.

Le prestazioni di Gosens non stanno di certo passando inosservate alle big europee, con in particolare la Bundesliga molto interessata ai suoi progressi. Intervistato da Kicker, l’esterno ha parlato della propria stagione, del futuro e anche del ritorno degli ottavi di Champions League con il Real Madrid:

“Non sono adatto a fare il terzino in una difesa a quattro? Si vede che chi afferma questo non guarda le nostre partite. Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario, ma ho fatto un salto di qualità anche in fase difensiva: quando si tratta di difendere, sono un normale terzino”.

Una parola, poi, proprio sul suo futuro, dove confessa il suo amore per il campionato tedesco:

“Interesse delle big? Quando sei sui radar delle migliori squadre europee fa piacere, è un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. L’Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto, in scadenza nel 2022, per un’altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi, prima nessuno conosceva l’Atalanta: oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo”.

In ultimo proprio il Real Madrid al centro dei suoi pensieri, esprimendo quello spirito di “vendetta sportiva”, che domani caratterizzerà la discesa in campo della Dea:

“Domani conosceranno il vero volto dell’Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per come giochiamo”.

OMNISPORT | 15-03-2021 13:58