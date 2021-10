Serie A, Babacar e il sostegno a Koulibaly

Bruttissimo episodio quello di ieri sera all’Artemio Franchi di Firenze, dove si è assistito ad altri episodi di razzismo che hanno colpito il difensore del Napoli Kalidu Koulibaly e non solo. Questo ha gettato indignazione in tutto il paese, ma ad andare in soccorso del difensore napoletano ci ha pensato un grande ex della Fiorentina, ovvero il classe 1993 Babacar, che ha scritto un messaggio dal proprio profilo Instagram:

“Fratello, questo brutto episodio ti è successo nella mia città, dove mi hanno adottato, cresciuto, regalato tanto amore. I veri tifosi fiorentini vanno allo stadio per tifare la Fiorentina, quelli che ti hanno chiamato scimmia sono ignoranti e vanno tenuti fuori dagli stadi. Ricordati che sei troppo forte e sono con te, forza”.

OMNISPORT | 04-10-2021 16:34