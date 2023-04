Serie A basket, Milano aggancia Bologna in vetta

Nel penultimo turno della regular season l'Olimpia vince a Tortona, mentre la Virtus cade a Treviso. Ora sono pari punti.

30-04-2023 21:17

Nel penultimo turno della regular season del massimo campionato di basket la Virtus Bologna ha perso la vetta solitaria della classifica per via del ko di misura, 89-88, in casa di Treviso. Così ha subito l’aggancio in testa da parte dell’Olimpia Milano, capace invece di vincere sul parquet di Tortona, terza, per 77-75.

Sassari sale al quarto posto grazie all’89-77 su Reggio Emilia. In zona playoff anche Venezia e Trento, con quest’ultima che ha vinto lo scontro diretto 86-84. Altra sfida playoff con Brescia che batte Brindisi 75-69. Varese sconfigge Scafati e Trieste supera Verona. Sabato Napoli ha battuto Pesaro.

Risultati 29° turno:

Trento-Venezia 86-84

Tortona-Milano 75-77

Brescia-Brindisi 75-69

Varese-Scafati 95-81

Trieste-Verona 85-77

Treviso-Virtus Bologna 89-88

Sassari-Reggio Emilia 89-77

Napoli-Pesaro 98-87 (sabato)

Classifica: Milano e Virtus Bologna 44; Tortona 36; Sassari 34; Venezia 32; Trento 30; Brescia e Brindisi 28; Pesaro 26; Treviso 24; Varese (-11) 23; Trieste, Scafati e Napoli 22; Reggio Emilia 20; Verona 18.