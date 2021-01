Serie A, Benevento-Milan: le probabili formazioni

Il Milan torna a Benevento per il posticipo domenicale delle 18 della 15a giornata poco più di tre anni dopo il clamoroso pareggio subito in pieno recupero per un gol del portiere Alberto Brignoli.

Lo scenario attuale è molto diverso, con i rossoneri primi in classifica e i sanniti, all’epoca ultimi con 0 punti, in una tranquilla posizione di centro classifica.

A tre giorni dalla partita contro la Juventus Stefano Pioli è alle prese con tanti problemi di formazione: ancora fuori Ibrahimovic, out anche Bennacer e Saelemakers, squalificato Hernandez. In difesa spazio ancora per Dalot, a centrocampo per Tonali. In attacco dubbio Castillejo, pronto Brahim Diaz, conferma per Leao.

Per i giallorossi del grande ex Pippo Inzaghi formazione tipo con il rientro di Hetemaj dalla squalifica.

Benevento-Milan, le probabili formazioni.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta, Lapadula. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Dalot; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

