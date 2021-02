Serie A, Benevento-Roma: probabili formazioni

Sarà il “Vigorito” di Benevento il teatro del posticipo serale della domenica della 23a giornata.

Il derby giallorosso tra la squadra di Inzaghi e la Roma metterà in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi, la lotta per la salvezza e per un posto in zona Champions League.

I sanniti devono muovere la classifica per distanziare il terzultimo posto, la Roma vuole mantenere il terzo posto.

Nel Benevento Ionita possibile carta a sorpresa sulla trequarti, dall’altra parte Fonseca è in piena emergenza difensiva: Cristante recupera, ma non è al top, debutto stagionale da titolare per Fazio. Dzeko torna in panchina dopo aver giocato dall’inizio a Braga.

Benevento-Roma, probabili formazioni.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca.



OMNISPORT | 20-02-2021 11:59