Serie A, Benevento-Sampdoria: probabili formazioni

Tra gli incontri più curiosi di questo turno figura sicuramente Benevento-Sampdoria, in programma domenica 7 febbraio alle ore 12:30. Le due formazioni navigano in acque tranquille, ma devono riscattare le pesanti sconfitte registrate nell’ultimo weekend contro Inter e Juventus.

Il Benevento si prepara alla sfida con la Sampdoria con alcune defezioni, soprattutto in difesa. Mister Inzaghi ha ancora fuori Letizia e Volta, ma spera di recuperare Tuia, alle prese con alcune noie muscolari. In dubbio anche Moncini per un problema alla caviglia.

La Sampdoria arriva a Benevento con la rosa al completo, eccezion fatta per Gabbiadini (operato ernia inguinale). I blucerchiati si schierano con un classico 4-4-2 dove in attacco a fianco di capitan Quagliarella sgomitano per una maglia da titolare Keità e il nuovo arrivato Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.

Sampdoria (4-4-2): Audero: Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Benevento-Samp si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN

OMNISPORT | 05-02-2021 10:58