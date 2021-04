Serie A, Benevento-Udinese: le probabili formazioni

Sarà una vera e propria sfida della paura quella che si giocherà al “Vigorito” alle 12.30 di domenica tra Benevento e Udinese, valevole per la 33a giornata di Serie A.

Di fronte ci saranno infatti due delle squadre più in crisi del momento, numeri alla mano: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per i friulani, solo un successo nelle ultime 16 partite per i giallorossi, che in casa non vincono addirittura dal 20 dicembre scorso e che hanno visto ridursi a tre i punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo.

Inzaghi conferma il 3-5-2 e ha il dubbio Letizia, che potrebbe partire dalla panchina. Gotti recupera De Paul dalla squalifica ed è pronto a lanciare da titolare in attacco il 18enne olandese Jayden Braaf, in prestito dal Manchester City.

Benevento-Udinese, le probabili formazioni.

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Braaf; Okaka. All.: L. Gotti.



OMNISPORT | 24-04-2021 09:33