04-11-2022 22:43

Udinese e Lecce hanno pareggiato per 1-1 la gara valida per l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. A Colombo ha risposto nella ripresa Beto: bianconeri settimi a 23 punti, ma senza vittoria da cinque giornate. Giallorossi sedicesimi a 9.

Lecce dominante nel primo tempo, i salentini trovano il vantaggio al 33′ grazie a Colombo, a segno di destro dopo un bel cross di Gallo, ma si avvicinano alla rete altre due volte Strefezza e Gallo, che colpiscono entrambi il palo.

Nella ripresa segnali di risveglio dell’Udinese, al 56′ Falcone respinge la conclusione di Beto. Al 68′ i friulani trovano la rete dell’1-1: Deulofeu innesca Success, bravo a servire in area Beto che da pochi metri non lascia scampo a Falcone.

I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del gol vittoria, ma Pereyra e Deulofeu sono imprecisi. Finale in equilibrio, Gallo quasi gela la Dacia Arena con una conclusione fuori di poco, Falcone è determinante al 92′ su Bijol. Gli ospiti chiudono in 10 per un problema fisico per Dermaku a cambi già finiti, ma il risultato non cambia più.