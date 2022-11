12-11-2022 22:40

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo è stato nettamente vinto dai padroni di casa, che al Dall’Ara si sono imposti 3-0 in un match senza storia. Bel momento per i ragazzi di Motta, che hanno vinto la loro quarta gara negli ultimi cinque incontri. Per i neroverdi invece non è un buon momento.

Per il Bologna in gol Aebischer (prima rete con i rossoblu), il solito Arnautovic che non molla Osimhen nella classifica marcatori e perla di Ferguson.