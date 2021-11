Serie A, Cagliari-Salernitana: i convocati di Mazzarri

26-11-2021 16:34

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha appena diramato la lista dei convocati per la gara contro la Salernitana. L’incrocio più recente in campionato tra Cagliari e Salernitana riguarda però il torneo di Serie B 2015/16: i sardi si imposero in entrambe le occasioni, vincendo per 3-0 in casa e 2-0 in trasferta.

Ecco la lista di Mazzarri:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic.

Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Ceter, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa.

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Strootman.

Attaccanti: Joao Pedro, Keita, Pavoletti, Pereiro.

