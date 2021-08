Serie A, Cagliari-Spezia: le probabili formazioni

Cagliari e Spezia inaugurano la propria stagione con una sfida che ha già il sapore dello scontro diretto per la salvezza.

Alla Sardegna Arena, ribattezzata da quest’anno Unipol Domus per motivi di sponsor, si ritrovano infatti alle 18.30 di lunedì due squadre che puntano ad una stagione meno sofferta rispetto alla scorsa, nella quale la certezza della permanenza in Serie A arrivò solo nelle ultime giornate.

L’estate ha però portato più preoccupazioni che rinforzi ad entrambe: da una parte il Cagliari alle prese con i casi Godin e Nandez, il nuovo infortunio subito da Marko Rog e la delusione per il mancato ritorno di Radja Nainggolan, dall’altra lo Spezia che ha cambiato allenatore con Thiago Motta al posto di Vincenzo Italiano e condizionato da un focolaio di Coronavirus che ha rallentato la preparazione.

Tra i rossoblù dovrebbe essere in campo Godin, così come i nuovi Strootman e Dalbert. Tanti i nuovi acquisti schierati dall’inizio anche nello Spezia, in campo con la difesa a tre voluta dal tecnico italo-brasiliano.

Cagliari-Spezia, le probabili formazioni:

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro; Pavoletti. All.: L. Semplici.

Spezia (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Mraz, Colley. All.: Thiago Motta.

OMNISPORT | 22-08-2021 12:03