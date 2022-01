Serie A, caos 20ª giornata: il Consiglio di Lega ha deciso

05-01-2022 21:32

Non poteva non riunirsi la Serie A dopo quello che è accaduto nelle ultime ore tra positività al Covid-19 e disposizioni da parte delle Asl.

Troppo ingarbugliata e confusionaria la situazione per non dare una direttiva chiara e precisa, cosa che il Consiglio (riunitosi in via straordinaria) ha fatto ma che, molto probabilmente, innescherà una bella trafila di polemiche.

Covid in Serie A: la posizione della Lega

Contrariamente a quanto ci si poteva attendere infatti, la Lega di A ha deciso di non rinviare la 20ª giornata e quindi di far disputare regolarmente i match fra le squadre che non sono state (e non verranno) fermate dalle Asl di riferimento.

Chiaramente così, con i preoccupanti aggiornamenti delle ultime ore, andrà in scena un turno menomato e ridotto all’osso che, non c’è dubbio, farà scontenti in molti.

Le conseguenze della decisione della Lega

Con questo provvedimento, dunque, le squadre che non verranno bloccate dalle quarantene imposte dalle Asl saranno chiamate a presentarsi regolarmente in campo.

Qui, dopo 45 minuti, verrà ratificata e assegnata la vittoria a tavolino per 3-0, un risultato che però potrebbe essere messo in discussione dai ricorsi che sicuramente arriveranno copiosi al termine della giornata.

Covid-Serie A: la situazione

Al momento sono quattro le squadre che sicuramente subiranno il k.o. a tavolino. Salernitana, Torino, Udinese e Bologna infatti sono state stoppate e pertanto non potranno scendere in campo domani.

La situazione però, visto il proliferare dei casi di Covid-19 tra i club di A, potrebbe peggiorare nelle prossime ore quando le aziende sanitarie locali potrebbero imporre nuovi stop e dimezzare ulteriormente una giornata che regalerà tutto fuorché gioia e spettacolo.

OMNISPORT