Serie A, che tonfo della Lazio: il Bologna passa 3-0 al Dall'Ara

Tonfo in trasferta pesantissimo per la Lazio di Maurizio Sarri, che al Dall’Ara di Bologna subisce la più classica delle “batoste” e viene sconfitta 3-0 senza repliche. Il Bologna ha segnato cinque gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra; in tutta la scorsa Serie A ne realizzò sei.

Proprio nel giorno del 112° compleanno del club, Sinisa Mihajlovic stende la propria ex squadra (da giocatore) grazie all’inedita coppia Barrow-Theat, ma la grande prova è comunque di tutta la squadra. Per la Lazio, l’assenza forzata di Ciro Immobile, out per un indurimento al flessore della coscia destra rimediato nella sfida europea contro la Lokomotiv Mosca, non basta a spiegare un k.o. simile

Bologna che passa in vantaggio al 14imo del primo tempo con Musa Barrow: lancio perfetto di Theate, con Barrow che infila Luiz Felipe in velocità dopo un perfetto contro-movimento. Il 99 rientra sul destro e dal vertice fa girare con l’interno per un tiro che non dà scampo a Reina. Raddoppio 3 minuti dopo di Theate, la chiude Hickey al 68′, che con Thaete forma la coppia di difensore più giovane dei top 5 campionati europei.

Il tabellino:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey (88’ Bonifazi); Soriano, Arnautovic (85’ Santander); Barrow (89’ Vignato). All. Sinisa Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic (58’ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinovic-Savic (58’ Basic), Lucas Leiva (71’ Cataldi), Luis Alberto (71’ Akpa Akpro); Pedro, Muriqi (80’ Patric), Anderson. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: Davide Massa, di Imperia.

GOL: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B), 68’ Hickey (B).

ASSIST: 14’ Theate (B), 17’ Barrow (B).

AMMONITI: 52’ Milinkovic-Savic (L), 53’ Soumaoro (B), 67’ Pedro (L), 76’ Lazzari (L), 92’ Luiz Felipe (L), 94’ De Silvestri (B).

ESPULSI: 77’ Acerbi (L).

OMNISPORT | 03-10-2021 14:42