Serie A 2022-2023, Cremonese-Verona: le probabili formazioni

Le possibili scelte di Davide Ballardini e della coppia Marco Zaffaroni-Salvatore Bocchetti in vista del match della 32esima giornata

30-04-2023 09:19

Scontro ad alta tensione in zona retrocessione tra Cremonese e Verona. Padroni di casa penultimi a 19 punti e all’ultima spiaggia per davvero. Gialloblù, invece, terzultimi a quota 26 e con la possibilità di impossessarsi – per la prima volta in stagione – il quartultimo posto-salvezza occupato dallo Spezia (27) sconfitto in casa (0-2) dal Monza nell’anticipo di venerdì. Gara affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Fischio d’inizio alle 15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Pickel, Meité, Castagnetti, Valeri; Galdames; Okereke, Dessers. All. Ballardini.

VERONA (4-4-1-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Verdi; Gaich. All. Zaffaroni.