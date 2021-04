Serie A, Crotone-Udinese: le probabili formazioni

La 31^ giornata del campionato di Serie A si apre alle 15.00 con Crotone-Udinese. Per i pitagorici questa sfida dello Scida rappresenta davvero un’ultima spiaggia per poter sperare ancora in una salvezza diventata sempre più difficile. I friulani invece devono riscattare le ultime prestazioni deludenti perchè arrivano da tre sconfitte consecutive.

L’unico dubbio di formazione per Cosmi è Benali che è alle prese con problemi di natura fisica alla caviglia. In attacco confermato il trio formato da Messias, Ounas e Simy, col brasiliano che agirà da trequartista in supporto dei due attaccanti. Qualche problema in più per Gotti che deve rinunciare agli infortunati Jajalo, Pussetto e Deulofeu che dovrebbero aver terminato anzitempo la loro stagione, mentre è in dubbio l’utilizzo di Nuytinck alle prese con problemi muscolari.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; S. Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

OMNISPORT | 16-04-2021 09:43