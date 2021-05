Serie A, Demetrio Albertini tra Napoli, Juve e Milan

Molti sono gli esperti che in queste ore stanno commentando la caldissima lotta Champions, che più di chiunque altro sta coinvolgendo 3 squadre, ossia Juventus, Napoli e Milan. Tra questi, anche l’ex mediano rossonero Demetrio Albertini ci ha tenuto, ai microfoni di Sky Sport, a dire la sua riguardo questo finale di stagione, concentrandosi però su 3 protagonisti specifici delle rispettive squadre.

Per parlare del Napoli, Albertini ci tiene ad elogiare l’amico Gennaro Gattuso, protagonista di uno stupendo girone di ritorno a Napoli:

“Rino è riuscito a tenere il gruppo in un momento di grande frizione col presidente, è andato avanti da grande professionista e le caratteristiche che aveva da giocatore le ha mantenute da allenatore”.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, Demetrio Albertini si ricollega all’annuncio di ieri di Gigi Buffon, che ha comunicato l’addio alla Vecchia Signora a fine stagione:

“E’ una persona matura, non ha bisogno di consigli. Secondo me è un addio o un arrivederci alla Juventus ma non al calcio giocato, almeno io la leggo così”.

In ultimo, per parlare del “suo” Milan, prende a modello uno dei goleador della sfida contro il Torino, Theo Hernandez:

“Lui ha tutte le caratteristiche per diventare il più forte nel suo ruolo e lo sta dimostrando, mi auguro faccia vedere le sue qualità anche in Europa e nel mondo”.

OMNISPORT | 13-05-2021 18:18