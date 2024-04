Serie A, dieci squadre italiane in Europa? Si può, ecco come

La Serie A ha conquistato il bonus quinto posto per la Champions, ma potrebbe portare dieci squadre in Europa: la combinazione che fa sognare l'Italia

Tifare le squadre italiane in Europa ha portato dei benefici. Con il passaggio del turno in semifinale della Roma e dell’Atalanta in Europa League e della Fiorentina in Conference, la Serie A ha conquistato aritmeticamente il bonus per il quinto posto in Champions League. Però le sorprese potrebbero non finire e al termine della stagione potrebbero qualificarsi anche dieci club per le prossime competizioni europee.

Serie A, sesta squadra in Champions?

Il conto alla rovescia per il nuovo format della Champions League è già iniziato a tanti mesi di distanza e l’Italia potrebbe addirittura portare sei squadre nella massima competizione per club. Come? Una tra Roma e Atalanta deve vincere l’Europa League e terminare il campionato fuori dai primi cinque posti, quindi dal sesto in giù. Un sogno non troppo lontano dalla realtà, basterà aspettare poco più di un mese per i verdetti finali.

Dieci squadre in Europa: la combinazione

La stagione delle meraviglie potrebbe concludersi con un finale da kolossal, con dieci squadre qualificate per l’Europa. Ma dovrebbe verificarsi una combinazione bene precisa. Andiamo per gradi. Se una tra Roma e Atalanta dovesse vincere la vecchia Coppa Uefa e contemporaneamente scendesse oltre l’ottavo posto in Serie A (i bergamaschi dovrebbero perdere anche la Coppa Italia), a quel punto i club che staccherebbero il pass per le competizioni UEFA sarebbero nove. E potrebbero diventare dieci se la Fiorentina dovesse conquistare la Conference League e finire sempre fuori dalla top eight. Anche in questo caso i viola dovrebbero fallire il successo in Coppa Italia.

A quel punto la Serie A avrebbe: le prime cinque qualificate in Champions insieme alla vincente dell’Europa League (6), sesta e settima in Europa League insieme alla Fiorentina (3), l’ottava in Conference League.

La lotta Champions ed Europa: il rush finale

Queste le ultime partite delle squadre in lotta per un posto in Europa. L’Inter è già aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Champions League, mentre al Milan mancano pochi punti. Qualcuno in più alla Juventus, che però ha tutto nelle proprie mani. In lotta per gli ultimi due posti il Bologna, la Roma e l’Atalanta, che devono recuperare una partita. Più complicata la rimonta della Lazio (che ha già giocato l’anticipo contro il Genoa) e del Napoli, con quest’ultimo che deve guardarsi le spalle anche dal Torino e dalla Fiorentina (una gara in meno), senza dare per spacciato il Monza.

Milan : Inter, JUVENTUS, Genoa, Cagliari, TORINO, Salernitana

: Inter, JUVENTUS, Genoa, Cagliari, TORINO, Salernitana Juventus : Milan, ROMA, Salernitana, BOLOGNA, Monza

: Milan, ROMA, Salernitana, BOLOGNA, Monza Bologna : ROMA, Udinese, TORINO, NAPOLI, Juventus, GENOA

: ROMA, Udinese, TORINO, NAPOLI, Juventus, GENOA Roma : Bologna, UDINESE (recupero), NAPOLI, Juventus, ATALANTA, Genoa, Empoli

: Bologna, UDINESE (recupero), NAPOLI, Juventus, ATALANTA, Genoa, Empoli Lazio : Verona, MONZA, Empoli, INTER, Sassuolo

: Verona, MONZA, Empoli, INTER, Sassuolo Atalanta : MONZA, Empoli, SALERNITANA, Roma, LECCE, Torino e il recupero contro la Fiorentina

: MONZA, Empoli, SALERNITANA, Roma, LECCE, Torino e il recupero contro la Fiorentina Napoli : EMPOLI, Roma, UDINESE, Bologna, FIORENTINA, Lecce

: EMPOLI, Roma, UDINESE, Bologna, FIORENTINA, Lecce Torino : Frosinone, INTER, Bologna, VERONA, Milan, ATALANTA

: Frosinone, INTER, Bologna, VERONA, Milan, ATALANTA Fiorentina : SALERNITANA, Sassuolo, Verona, Monza, Napoli, CAGLIARI e il recupero con l’ATALANTA

: SALERNITANA, Sassuolo, Verona, Monza, Napoli, CAGLIARI e il recupero con l’ATALANTA Monza: Atalanta, LECCE, Lazio, FIORENTINA, Frosinone, JUVENTUS

In maiuscolo le partite fuoricasa