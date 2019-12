Serie A: ecco quando tornano gli infortunati

La Serie A si è fermata per la pausa invernale e le vacanze serviranno a molti club per recuperare i propri giocatori indisponibili in vista del rientro in campo del 4/5 gennaio.

Cagliari, Inter e Napoli possono sorridere. Cragno potrebbe rientrare subito dopo la sosta, ma verrà usata molta cautela così come per Alexis Sanchez che tornerebbe tra i convocati nella partita contro il Napoli che a sua volta riavrebbe Koulibaly.

Chi invece dovrà aspettare ancora un po' prima di rivedere in campo sono gli attaccanti della Dea e della Fiorentina Zapata, Chiesa e Ribery. Anche a Cristante e Barella servirà più tempo prima di tornare tra le file del centrocampo di Fonseca e Conte.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 12:05