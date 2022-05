Serie A, Empoli: possibile partenza di Andreazzoli

30-05-2022 13:52

L’Empoli ha concluso un ottimo campionato di Serie A, da neo promossa, al 14° posto, con 41 punti in 38 giornate, 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte. La squadra, guidata da Aurelio Andreazzoli, si è comportata molto bene soprattutto dal punto di vista offensivo, prendendosi anche scalpi importanti come quello della Juventus all’andata.

Ora però il giocattolo rischia di rompersi, col possibile addio del ds Accardi, che potrebbe causare la partenza anche di Andreazzoli. Come scrive Eurosport, ci sarebbe Paolo Zanetti in pole per sostituirlo.