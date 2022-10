Serie A femminile - Colpaccio Roma, vittoria e vetta: Inter ko 2-1

29-10-2022 17:55

La serie A femminile continua a tenere banco ed in questo sabato lo ha fatto con due sfide: Pomigliano – Milan ed il big match Inter – Roma.

Se nel primo caso sono state le padrone di casa ad avere la meglio per 2-1 grazie alle reti di Amoris Dias e Novellino (le rossonere hanno invece approfittando dell’autorete di Passeri), nel secondo è arrivato il verdetto che consolida la squadra di Spugna in vetta alla classifica.

Al Breda di Sesto San Giovanni finisce 1-2 con Serturini e Haavi che anticipano l’autorete di Ceasar. Dopo il pareggio con il Sassuolo, l’Inter di Guarino incappa nel secondo stop consecutivo, Giacinti & co non stanno a guardare e si prendono la prima posizione con 21 punti, in attesa della Fiorentina che domenica alle 12.30 giocherà contro la Juventus e nel caso di successo affiancherebbe proprio la compagine giallorossa.