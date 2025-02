Fiorentina-Como 0-2 pagelle: Diao e Paz bruciano la Viola, la maledizione di Zaniolo, Fagioli non basta

I top e flop: brillano Diao e Nico Paz che annientano la squadra di Palladino, bene anche Caqueret e Da Cunha. Esordio sotto tono per Zaniolo

Crolla di nuovo la Viola. Secondo ko di fila per la squadra di Palladino che si arrende al Franchi – che solo dieci giorni fa fu teatro di un’indimenticabile vittoria contro l’Inter per 3-0 – sotto i colpi di Diao e Nico Paz. Il Como si impone meritatamente per 2-0 contro una viola arrendevole e spenta. Apre la gara l’attaccante 19enne Diao che, lanciato in profondità da Caqueret, brucia in velocità tutta la difesa avversaria e spiazza De Gea sotto rete. Continua la maledizione di Zaniolo, bocciato da Palladino all’esordio al Franchi dopo 55′: dopo aver lasciato Bergamo perché giocava poco ed in un ruolo non suo, viene utilizzato al posto di Kean ancora come falso nueve e da prima punta fallisce sotto rete due occasioni che potevano risultare decisive. Meglio Fagioli (anche lui all’esordio al Franchi) autore di alcune giocate di spessore. Le speranze di rimonta della Viola vengono spente definitivamente da Nico Paz che, al 66′, trova una magica rete di sinistro a giro dal limite dell’area.

La Fiorentina – che non perdeva in casa dal 4 gennaio nella gara contro il Napoli – resta momentaneamente al 6° posto a quota 42 punti. Sale, invece, in classifica il Como di Fabregas che ottiene il 13° posto a quota 25 punti in Serie A.

Fiorentina-Como, la chiave tattica della gara

Fiorentina in campo con il 4-2-3-1. Palladino schiera per la prima volta Fagioli e Zaniolo dal 1′ (dopo averli fatti entrare solo nel finale della gara contro l’Inter). C’è Beltran come unica punta, considerando la squalifica di Moise Kean. Mandragora e Cataldi compongono la linea mediana, con Fagioli un po’ più avanzato.

Solo un cambio, invece, nel Como (schierato in campo con il 4-3-3) rispetto all’ultima partita contro la Juventus: fuori Cutrone, Fabregas gioca senza attaccanti. Diao agisce da falso nueve, sostenuto da Strefezza e Nico Paz. Il tecnico dei lariani rinforza però il centrocampo col ritorno di Caqueret, viene affiancato da Perrone e da Cunha.

Nel primo tempo resta inefficace la costruzione del gioco della squadra di Palladino a causa del pressing alto ed intenso del Como. Dal secondo tempo anche la Fiorentina alza la pressione sui portatori palla avversari. La squadra di Fabregas vince la partita grazie a dei contropiede perfetti che mettono sotto scacco la difesa avversaria.

Fiorentina-Como: la Viola rinuncia a Moise Kean per squalifica

Causa squalifica Moise Kean non ha preso parte alla gara contro il Como di quest’oggi al Franchi. In questo campionato l’attaccante della Viola, prima di oggi, aveva saltato solo una gara per infortunio. Era il 31 ottobre e la Fiorentina giocava sul campo del Genoa, la partita era terminata sul risultato di 0-1 per i Viola con rete di Gosens.

A pochi minuti dall’inizio della gara Fiorentina-Como, il tecnico Palladino ha spiegato – ai microfoni di DAZN – le possibili soluzioni in attacco a Kean: “Abbiamo provato tante soluzioni questa settimana, ho visto calciatori in posizione diverse. L’assenza di Moise ci ha messo in condizione di provare tante alternative. Ho visto tutti in buone condizioni, abbiamo tanti calciatori duttili e l’importante è la squadra. Mi aspetto una prova di maturità e consapevolezza, il Como palleggia bene e dovremo essere molto concentrati”.

I top e flop della Fiorentina

De Gea 5.5. Fa quel che può per rimediare i danni della fase difensiva della Viola. Qualche buona respinta nel nel corso della gara ma nulla di più. Subisce due reti, evita il 3-0 con un intervento su Diao al 71′.

Fa quel che può per rimediare i danni della fase difensiva della Viola. Qualche buona respinta nel nel corso della gara ma nulla di più. Subisce due reti, evita il 3-0 con un intervento su Diao al 71′. Fagioli 6. Non sempre entra nel vivo del gioco in fase offensiva ma si salva nel grigiore generale.

Non sempre entra nel vivo del gioco in fase offensiva ma si salva nel grigiore generale. Zaniolo 5. Ha solo tanta voglia di strafare ma sotto rete o in fase offensiva non incide nelle occasioni ottenute nel primo tempo. Crolla di intensità dal 45′ e viene sostituito al 55′.

Ha solo tanta voglia di strafare ma sotto rete o in fase offensiva non incide nelle occasioni ottenute nel primo tempo. Crolla di intensità dal 45′ e viene sostituito al 55′. Beltran 5. Gioca da esterno sinistro ma non trova il modo per risultare decisivo sulla fascia.

Gioca da esterno sinistro ma non trova il modo per risultare decisivo sulla fascia. Mandragora 5. Si trova ad inseguire lo scatenato Diao nell’occasione del vantaggio del Como ma non riesce a tenere il passo in fase di recupero. Bocciato nel secondo tempo da Palladino, fuori al 69′.

Si trova ad inseguire lo scatenato Diao nell’occasione del vantaggio del Como ma non riesce a tenere il passo in fase di recupero. Bocciato nel secondo tempo da Palladino, fuori al 69′. Cataldi 5. Non efficace nella costruzione di gioco; al 41′ non riesce a rimediare al contropiede del Como e fallisce il tentativo di chiusura su Diao.

I top e flop del Como

Diao 7.5. Sblocca la gara con un gol sensazionale nato da una falcata di 70 metri: su un cross lungo in profondità, l’attaccante spagnolo brucia in velocità tutta la difesa Viola e sotto rete spiazza De Gea.

Sblocca la gara con un gol sensazionale nato da una falcata di 70 metri: su un cross lungo in profondità, l’attaccante spagnolo brucia in velocità tutta la difesa Viola e sotto rete spiazza De Gea. Nico Paz 7.5 Gioca da falso nueve e si rende protagonista con un gran gol al 65′: controlla il pallone e dal limite dell’area trova un gran sinistro a giro.

Gioca da falso nueve e si rende protagonista con un gran gol al 65′: controlla il pallone e dal limite dell’area trova un gran sinistro a giro. Caqueret 7. Assist per Diao. Ha l’intuizione di lanciare lungo sulla fascia sinistra lanciando l’attaccante spagnolo in profondità.

Assist per Diao. Ha l’intuizione di lanciare lungo sulla fascia sinistra lanciando l’attaccante spagnolo in profondità. Da Cunha 6.5. Fornisce un assist per Nico Paz al 66′: vede il compagno avanzare libero sulla destra ed effettua un passaggio a tagliare per servire l’assist decisivo.

