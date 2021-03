Fiorentina, Prandelli: "Non abbiamo paura"

E’ tempo di vigilia perla Fiorentina di Cesare Prandelli, che domani alle 18:00 affronterà in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi. La Fiorentina ha vinto due dei tre precedenti in Serie A contro il Benevento (1P), tra cui l’unico in casa dei campani (3-0 nell’ottobre 2017).

Entrambe le squadre si trovano in una situazione di classifica simile. I Viola sono 14imi a 26 punti, mentre le “Streghe” si trovano, al proprio primo anno dal ritorno in Serie A, al 16o posto a sempre a 26 punti.

Queste le parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina alla vigilia del match: “Il senso di responsabilità è un tema che stiamo affrontando, i giocatori sono consapevoli delle difficoltà della partita di domani. Hanno gli stessi punti nostri, ma abbiamo lavorato molto bene e vogliamo fare una grande partita. Siamo sul pezzo e i giocatori sono responsabili per quello che devono fare. Non c’è paura, la pressione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo trasformarla in un qualcosa di positivo. Ribery è un valore aggiunto, ha personalità ed esperienza e conosce i tempi di gioco. E’ un leader e quando ci sono partite importanti di solito questi giocatori prendono in mano la partita”.

Una parola anche sulle voci che si rincorrono, ormai da settimane, sul suo possibile esonero. Cesare Prandelli è tornato sulla panchina della Fiorentina proprio nella gara d’andata di questo campionato contro il Benevento – finora ha registrato una percentuale di successi del 21% (4/19), meno della metà della sua precedente esperienza con i viola in Serie A (50.5%, 96 su 190):

“La mia testa è rivolta solo a domani perché i troppi pensieri mettono ansia. Sono concentrato solo sulla partita, poi al termine del match vedremo ma non è il momento di pensarci”.

Finisce la conferenza con una battuta sul tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi. Nonostante il Benevento abbia raccolto solo quattro punti in questo girone di ritorno (4N, 3P), dopo le prime sette gare nel girone d’andata ne aveva appena due in più (6 punti: 2V, 5P):

“Pippo non è al primo campionato di Serie A, è un lavoratore preparato che pensa 7 giorni su 7 al calcio. Io gli faccio solo i complimenti perché il Benevento sta dimostrando di avere una identità dall’inizio della stagione. Il Benevento non ha mai pensato di avere supremazia nel palleggio ma l’aggressione è importante, una delle squadre che lo fa meglio in Italia. Lui sta sfruttando al massimo le proprie caratteristiche”.

