Serie A, Benevento-Fiorentina: probabili formazioni

Partita molto delicata quella tra Benevento e Fiorentina, due squadre che vogliono cercare di rimanere il più lontano possibile dalle zone caldissime della classifica.

Si allunga a dieci la striscia senza successi di Inzaghi, ma nemmeno Prandelli se la passa tanto meglio con appena un punto raccolto nelle ultime tre gare. Le due squadre sono appaiate a 26 punti, ma la zona rossa dista appena sei lunghezze (con il Torino che deve recuperare due partite).

Per il match contro la viola, Inzaghi dovrebbe fare a meno di Iago Falqué, Depaoli e Letizia, nonché dello squalificato Dabo. In avanti, dopo il gol di La Spezia, va verso la riconferma l’argentino Gaich, anche se Lapadula non vuole mollare. Diffidati: Foulon, Glik e Schiattarella.

Nella Fiorentina out Castrovilli, Kokorin e Igor. In porta, sempre Dragowski, con terzetto difensivo ormai collaudato tra Milenkovic, Pezzella e Quarta. I due braccetti, inoltre, hanno trovato la via del gol domenica scorsa contro il Parma. In attacco, Prandelli vuole qualità e fisicità con la coppia titolare Ribery-Vlahovic. Diffidato Bonaventura.

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Gaich. All. Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

12-03-2021