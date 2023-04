Serie A 2022-2023, Fiorentina-Spezia: le probabili formazioni

Barak si gioca una maglia con Castrovilli, Gonzalez favorito su Saponara tra i viola. Chance per Zurkowski tra i liguri, Maldini in coppia con Nzola

08-04-2023 09:06

Nessun turnover in casa Fiorentina per la gara di oggi alle 14:30 contro lo Spezia. In difesa c’è Milenkovic, a centrocampo Barak è in ballottaggio con Castrovilli, davanti Gonzalez è favorito per una maglia da titolare su Saponara. Ormai intoccabile Cabral. Lo Spezia potrebbe cambiare leggermente rispetto alle ultime uscite: chance per Zurkowski, Maldini in coppia con Nzola davanti. Spera di tornare tra i convocati Holm.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Zurkowski, Maldini; Nzola. All. Semplici.