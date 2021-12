Galliani: "Senza infortuni il Milan è competitivo per lo scudetto"

31-12-2021 14:54

L’Attuale dirigente del Monza ed ex Milan Adriano Galliani è stato raggiunto dai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare la prima parte di stagione del Diavolo. Oltre al Milan, di cui da un giudizio estremamente positivo, lascia un commento anche sulla Coppa d’Africa:

“Con la rosa al completo, il Milan è già competitivo. È stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco. Rinforzi? Per regola di vita non do consigli a dirigenti di club che ho lasciato, penso al Monza, ma penso che con tutti i giocatori a disposizione Pioli possa competere con l’Inter. Certo, dovrà fare a meno di Kessie e Bennacer, due pedine fondamentali: la Coppa d’Africa è un bel problema e lo dico da amministratore delegato del club che perderà l’unico giocatore di Serie B, Machin”.

